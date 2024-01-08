شكرا لقرائتكم خبر «التعليم» تشدد على أهمية تسجيل المدارس الأهلية بالتقويم الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة التعليم ممثلة بمكتب التعليم الخاص بالرياض على حث مكاتب التعليم والإشراف التابعة للتعليم الأهلي بضرورة متابعة التسجيل والتفاعل مع (التقويم الذاتي) للمدارس الأهلية والعالمية، حيث تبين وجود مدارس لازالت لم تسجل في التقويم الذاتي وأخرى بدأت ولم تستكمل إجراءات التقويم.

وطالبت الموجهين والمسؤولين المكلفين بمتابعة أعمال المدارس بأهمية المتابعة الشخصية لكل مشرف ومشرفة للمدارس التي تقع تحت إشرافه لاستكمال كل مراحل التقويم وذلك في موقع هيئة تقويم التعليم (تميز) ومن ثم الرفع عاجلا بأي إشكاليات أو تحديات تواجه تسجيل المدارس بشكل واضح وشامل.

وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة استيفاء بيانات المدارس كاملة بشكل دقيق ومحدث وتسليمها وفق المطلوب لوحدة المعايير في الوقت المحدد.

وبينت هيئة تقويم التعليم أنه فيما يتعلق بالتوعية ونشر ثقافة التقويم الذاتي داخل المدرسة، ينفـذ فريـق لإعداد اللقاءات، وورش العمـل لمنسوبي المدرسة من الكادر التعليمي، والإداري، والمتعلمين، وأولياء الأمور؛ وذلك للتعريف بالتقويم الذاتي ونشر ثقافته، ومتطلبات تنفيذه فـي المجتمع المدرسـي ويـتم مشاركتهم معايير تقويم المدارس ومؤشراتها، وأدوات التقويم وأدلة تطبيقها، كما يتضمن تدريب المعنيين على تطبيق معايير تقويم المـدارس، والأدوات والنماذج والأدلة التنفيذية والإجرائية.

ويهدف التقويم بنوعية الذاتي والخارجي إلى تحسين أداء المدارس وتمكينهــا ودعم عمليات التعليم والتعلم وتحســينه، واســتدامة التميــز، بمــا يســهم فــي رفــع جــودة الأداء التعليمـي، والوصـول بمخرجاتـه إلـى المنافسـة الدوليـة، وتحقيـق أهـداف رؤيـة المملكة 2030.