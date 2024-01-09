تراند اليوم : قال لي "رضاي عليك من رضاك على نفسك".. بالفيديو: السليمان يروي قصة أول لقاء له مع الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض

صحيفة الخليج 365: روى الكاتب خالد السليمان قصة أول لقاء له مع الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض.

أول لقاء

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" عندما انتقلت إلى الرياض، طلبت مقابلة الملك سلمان وكان أميرا للرياض في ذلك الوقت، وعندما دخلت المكتب، أشار لي موظفون للذهاب إلى الأمير حتى أسلم عليه، ولكن أنا كنت واقف في مكاني أنتظر ليصل حتى أسلم عليه، والملك سلمان في ذلك الوقت احتوى الموقف، وقدر صغر سني وعدم معرفتي البروتوكول، وسألني عن أخباري، وقلت له " طال عمرك كيف رضاك علينا؟"، ورد الملك قائلا:(رضاي عليك من رضاك على نفسك).

صورة

وأكمل:" كنت أزور الملك عندما كان أميرا للرياض بشكل دائم طوال مراحل حياتي، ورغم ذلك ما لي صورة واحدة مع الملك، وفي مرة اشتكيت للأمير سلطان، وقلت له" طال عمرك، أنا أعرف الأمير منذ كان عمري 18 عاما، وما عندي ولا صورة معه، وأشوفه كثير، ولكن ما تسمح الفرصة لأخذ صورة معه"، ورد الأمير سلطان قائلا:" أبشر بأخذك وبصورك بنفسي معه في القصر" ، ولكن في تلك الفترة سافر الأمير سلطان ولم يحدث اللقاء ".