انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة ‏

برعاية كريمة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، اليوم، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير في جدة سوبر دوم.

والقاء وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة رحب فيها بالضيوف في مهبط الوحي المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر يشارك فيها ضيوف كرام من 80 دولة، حيث تم توقيع اتفاقية الحج لهذا العام 1445ه معهم جميعاً.

وأعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن استضافة 13,550,000 مليون مسلم أدوا مناسك العمرة خلال العام 2023م، لتكون بذلك أكبر سنة يؤدي فيها المسلمون العمرة تاريخيا بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن أعلى عدد سابق.

وقال الربيعة: بأن استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات، مشيراً إلى أن فتح التنافسية أسفر عن ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج من (6) إلى (20) شركة تنافسية في موسم حج عام 1444، وفي موسم حج هذا العام تم الترخيص لعدد أكبر، ليصبح إجمالي العدد أكثر من (35) شركة حج.

وأضاف وزير الحج والعمرة: لأول مرة في تاريخ الحج تم تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445ه بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة، تحفيزًا للدول التي تنهي تعاقداتها مبكرا، ويكون لها الأولوية في اختيار مواقعها في المشاعر المقدسة، مؤكداً بأن الدول التي ليس لديها بعثات للحج، أطلقت الوزارة منصة نسك لخدمة الحجاج بشكل مباشر ، حيث خدمت في عام 1444ه (67) دولة، والتوسع في عدد من الدول لتخدم موسم حج هذا العام 1445ه (126) دولة، ويستطيع الحاج اختيار باقته وخدماته بكل سهولة وشفافية والحصول على تأشيرة الحج مباشرة، دون وسطاء.

وأوضح بأن رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة من خلال مشاريع تطويرية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال، كما تم إضافة أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام، ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة.

وكشف وزير الحج عن أعلن تنظيم معرض ومؤتمر العمرة في نسخته الأولى هذا العام في المدينة المنورة.

وأكد تسهيلاً للحجاج قبل وصولهم إلى المملكة عملنا بالشراكة مع وزارة الداخلية على تطبيق مبادرة طريق مكة التي استفاد منها حتى اليوم (617) ألف حاج من (8) دول".

‏وأشار من باب التواصل المباشر ومعرفة فرص التطوير ، نفذنا خلال العام الماضي 13 زيارةً دوليةً بتوجيه وتمكين من القيادة الرشيدة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وأعلن عن إطلاق مركز التوعية لضيوف الرحمن بالتعاون من الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن."

كما شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار والهيئة العامة للأوقاف لإنشاء مشروع اجنحة فندقية بقيمة مليارين وخمسمائة مليون ريال، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.، كما شاهد الحضور فيلماً بعنوان "كيوم ولدته أمه"، وعرض الرمل: الطريق إلى النُسك.

وتسلّم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من معالي وزير الحج والعمرة، ومن ثم جرى تكريم الفائزين بجائزة "لبيتم "وشركاء النجاح والمتميزين في خدمات ضيوف الرحمن عن فئة شركات حجاج الخارج، وبرنامج التميز لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وفئة الجهات الحكومية.

وفي الجزء الثاني من الحفل، انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية، بحضور أصحاب "وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومدير الأمن العام، وأمين العاصمة المقدسة"، حيث كشف وزير الحج والعمرة عن طموح الوزارة ووضع الخطط لزيادة اعداد الحجاج سنويًا، ونضع صحة وسلامة الحجيج نصب عينينا والحج لمن استطاع اليه سبيلا.

وكشف نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، عن إطلاق تطبيق KSA Visa في ديسمبر من العام الماضي 2023، للتأشيرات الإلكترونية والذي سيسهم في تسهيل حصول الحجاج على تأشيراتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة السفارة، وأسهم إصدار التأشيرات الإلكترونية في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التأشيرات المزورة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ونحن نأخذ تلك التحديات بعين الاعتبار ونعمل على معالجتها.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالعزيزالدعيلج، بأن النقل الجوي هو أحد الممكنات الرئيسية لخدمات الحج والعمرة، وهو يخدم ما يصل إلى 97% من الحجاج القادمين من الخارج، ونبدأ باستقبال الحجاج من بداية شهر ذي القعدة، ونستمر في خدمتهم حتى المغادرة، مضيفاً بأن التنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جميع الدول.

فيما أوضح مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، بأن العمل الإنساني جزء من ثقافة العمل السعودي وراعينا أن يكون هنالك جزء أنساني في جميع الخدمات المقدمة للحاج حيث يمثل الشاب السعودي الأصيل الذي تكون الإنسانية في دمه يمثل المملكة خير تمثيل، مشيرا إلى وجود الخطط الاعتيادية ونعد سنويا خطة حفظ النظام بالشراكة مع الجهاتالامنية والعسكرية للتدخل في حال وجود حالة تستدعي نضوج الخطط الاعتيادية ومتابعتها وجودة اجراءاتها وتقيمها سنة بعد اخرى نتجه الى عدم ادارة الازمة، مؤكداً بأن البعد الانساني ضمن ركائز الخطط الأمنية.

وبين أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود بأن القطاع الغير الربحي يساهم في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونحرص على الاصحاح البيئي في مكة والمشاعر المقدسة لضمن صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين، مشيراُ عن القيام برش 250 ألف خيمة ودورة مياه خلال موسم الحج لضمان صحة البيئة، ونتطلع لتوفير 3,5 مليون وجبة خلال مواسم الحج القادمة عبر التوسع في قطاع الإعاشة، والعمل على تكوين وصيانة الطرق حول المشاعر المقدسة لتسهيل عملية نقل الحجاج.

يذكر أن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 تتواصل أعماله على مدى الأيام القادمة من خلال عقد حزمة من الجلسات وورش العمل لمناقشة مواضيع مثل : الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة، وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.