مطارات القابضة تطلق خدمة "مسافر بلا حقيبة"

وأوضحت أن الهدف من تقديم الخدمة تسهيل إجراءات السفر للمسافرين في مطارات المملكة، وتحسين تجربة السفر لمواكبة تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتقليل مدة الانتظار بالمطارات، والاقتصار على حمل الأمتعة الخفيفة خلال تنقل المسافر من مقر إقامته وصولاً إلى الطائرة.
وأشارت مطارات القابضة إلى أنه يشترط وجود حجز على أحد خطوط الطيران المشمولة بالخدمة، وتوفر جميع المستندات اللازمة للسفر، بالإضافة لخلو الأمتعة من المواد المحظورة، مبينة أن الخدمة متاحة للأفراد، والمجموعات في مطارات المملكة، وتأتي ضمن جهود مطارات القابضة بالإشراف على العمليات التشغيلية في المطارات، وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة وضمان انسيابية الحركة في المطارات.
يُذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة والتي تشرف على تشغيل 27 مطاراً بالمملكة عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، وتهدف إلى تطويرها والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية 2030.
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