شكرا لمتابعة خبر عن المالكي يتحدى الفايز على ذكر أكبر عدد من مشاريع رؤية المملكة 2030 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك سفير مركز الملك سلمان للإغاثة فايز المالكي متابعيه بمقطع تحدي بينه وبين الإعلامي حمود الفايز على ذكر أكبر عدد ممكن من مشاريع الرؤية التي تبناها سمو ‎ولي العهد.

ونشر المالكي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، وهو يسارع زميله حمود الفايز على ذكر أكبر عدد من مشاريع الرؤية في المملكة.

والجدير بالذكر تشمل مشاريع رؤية المملكة 2030 في نيوم ومشروع البحر الأحمر وأمالا والقدية، ومشروع روشن وتطوير السودة وحديقة الملك سلمان، مدينة الملك سلمان للطاقة وغيرهم.