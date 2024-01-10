تفاصيل قرار تعديل نظام الإقامة المميزة

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الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم الأربعاء مرسوم ملكي ، رقم (م/106) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ ، بشأن تعديل نظام الإقامة المميزة ، حيث تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين دائمة أو محددة المدة .

ووفقاً لما جاء في نص التعديل ، تعديل الفقرة “2” من المادة “الثانية”، لتصبح: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة” ، وفقًا لجريدة «أم القرى» .

وشمل التعديل ، يكون لأنواع الإقامة المميزة منتجات يقترحها المجلس ، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها ، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

كما يتولى المركز الطلب ، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها للنظر في الموافقة -ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة” .

ووفقاً للتعديل ، تم إلغاء المادة التي نصت على الآتي: “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى ، وبخاصة الأحكام الضريبية ، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة” .

وفيما عدا ما نص عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي” .