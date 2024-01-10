تراند اليوم : شاريك بفلوسه " تلبسي وتغنجي وارقصي له" .. شاهد: نقاش بين مواطنتين في البر حول حقوق الرجل وسبب زواجه من أخرى

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نقاش بين سيدتين سعوديتين حول حقوق الرجل أثناء جلوسهن في البر.

زواج الرجل على زوجته

وكانت إحدى السيدتين تتحدث عن زواج الرجل على زوجته ووجهت بعض النصائح لإعطاء الرجل حقه قائلة: رجلك تلبسي وتزيني وتغنجي له، وتابعت: يعني الرجل شاريك بفلوس ما يبيك تطبخين يبيك جوهرة بين إيدينه

حقوق الرجل

وردت صديقتها قائلة: المرة اللي ما تدلع رجلها مب مرة، لترد الأخرى مؤكدة كلام صديقتها : المرة إذا دلعت الرجل تراه بيستحي وبيدلعها.

وأضافت: الرجل له حقوق كمليها له عطيه كل ما يبي وتزيني وتلبسي له وتعطري له وارقصي له واضحكي، خلاص ما يبي منك شي.

دورة التطوير

وواصلت صديقتها: الحريم هالوقت تقول داخلة دورة تطوير الذات تعرفين أنت شي اسمه تطوير الذات ؟ لترد صديقتها: لا والله ولا عمري سمعته في حياتي، لتعود صديقتها بالرد: لا طايحين فيه الحريم الحين "هبة" يقولون تطوير الذات وشو اسعدي نفسك لا ترين رجل ولا ترين بيت.

اسعدي نفسك

وردت عليها صديقتها: ما يخالف اسعدي نفسك بنفسك لا تنتظرين سعادتك من الآخرين بس الرجل له حقوق دافع عليك 50 ألف و 100 ألف وديون على ظهره للحين وشوله دافعهن ما قصر، وتابعت انا ما أهرج على اللي ما قصرن مع رجلها لكن اللي قصرن عاد الشكوى لله ما ندري.