تراند اليوم : أول تعليق من نتنياهو بعد جلسة محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

صحيفة الخليج 365: علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية، والتي تنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكابها "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

إبادة جماعية

وقال نتنياهو "نحارب الإرهابيين ونحارب الأكاذيب، رأينا اليوم عالماً مقلوبا رأسا على عقب. فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية".

الإرهاب

وأضاف"إسرائيل تقاتل إرهابيين قتلة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا وقطعوا أوصال وقطعوا رؤوسا لأطفال والنساء والشيوخ والشبان والنساء".

صراخ نفاق

وأضاف، "صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء ، أين كانت جنوب أفريقيا عندما قُتل الملايين من الناس أو شردوا من منازلهم في سوريا واليمن، على يد من؟ على يد شركاء حماس".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها حتى تحقق"النصر الكامل".