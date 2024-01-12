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تراند اليوم : شاهد.. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم مسلسل كويتي شهير استلهم منه فكرة نقل الأهرامات المصرية لبوليفارد وورلد بالرياض

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صحيفة الخليج 365 : كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن اسم المسلسل الكويتي الذي استلهم منه فكرة نقل مجسَّمات الأهرامات لمنطقة "بوليفارد وورلد" في موسم الرياض.

وقال "آل الشيخ" خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي ردا على سؤال بهذا الشأن: هل تتذكر مسلسل درب الزلق فاستحضر الأخير مشهدا للفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وهما يتحدثان عن شراء الأهرامات ونقلها.

ودار حديث آل الشيخ بأنه طبق الفكرة في موسم الرياض وعمل الأهرامات وأبو الهول في المملكة.

يذكر أن" بوليفارد وورلد" تخصص منطقة للأهرامات الفرعونية التي تُعدُّ من أشهر المعالم المصريَّة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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