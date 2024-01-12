تراند اليوم : شاهد: قنصل مصري سابق في " تل أبيب " يكشف عن علاقاته العاطفية مع فتيات إسرائيليات داخل غرف النوم للحصول على معلومات سرية

صحيفة الخليج 365: كشف قنصل مصر السابق في تل أبيب رفعت الأنصار عن قصة مشاركته في مسابقة ملكة جمال إسرائيل ضمن لجنة التحكيم، مضيفا أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية، وذلك خلال فترة تواجده في إسرائيل في مطلع الثمانينات من القرن الماضي لمدة 9 سنوات.

مسابقة ملكة جمال إسرائيل

وقال الأنصاري في لقاء مع موقع "ذات مصر": "في إحدى المرات أثناء مروره على السفارة المصرية وجد جواب من هيئة أميرة السلام، التي تختص في اختيار ملكة جمال إسرائيل وإرسال الفائزة بالمسابقة في جولة مع عائلتها إلى مصر"، موضحا أن صاحب هذه الفكرة هو أنيس منصور الذي اقترح على الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورحب بالفكرة، حيث تقدم مصر تذاكر الطيران للفائزة مع عائلتها لمدة أسبوع وتنتهي الزيارة بلقاء الرئيس المصري أنور السادات".

اختيار ملكة الجمال

ولفت إلى أن سفير مصر في تل أبيب وقتها سعد مرتضى، طلب إرسال الجواب للقاهرة قبل تحديد المشارك من السفارة في هذا الحدث، ووقتها كان الرد بأن يشارك أصغر دبلوماسي في السفارة وهو رفعت الأنصار وقتها. مشيرا إلى أنه توجه إلى المسابقة وشارك فيها ضمن عدد من الحكام، حيث وقع الاختيار على فتاة جميلة تبلغ من العمر 17 عاما.

علاقات متعددة

وأضاف، أنه كان لديه علاقات متعددة مع الرجال والنساء ولكنه كان يحرص أن علاقاته النسائية ذات فائدة سياسية وأمنية معلوماتية.

وتابع:" كل التسجيلات التي فضحت علاقاته المتعددة في غرف النوم كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث له خاص بعمله، مضيفا أنه كان صاحب "خبرة" وأنه صاحب موهبة شخصية "في الفرز".