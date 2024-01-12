تراند اليوم : بالفيديو: مدرب سابق للمنتخب السعودي يعلق على لقطة الإداري الذي تلقى اتصالاً في دكة البدلاء وبعدها تغيرت مجريات المباراة أمام الصين بكأس آسيا !

صحيفة الخليج 365: علق المدرب البرتغالي نيلو فينغادا مدرب المنتخب السعودي السابق المتوج بكأس آسيا 1996، على لقطة الإداري الذي تلقى اتصالاً في دكة البدلاء وبعدها تم إجراء التغييرات في مباراة الصين.

وكان منتخب الصين بعد 15 دقيقة من المباراة متقدما بهدفين وانتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بـ 4 أهداف مقابل 3 أهداف.

وقال فينغادا أنه لم يكن هناك ضغوطات من أجل إجراء التبديل ولم يتلق أي توجيهات، مشيرا إلى أن نزول يوسف الثنيان في تلك المباراة غير مجرياتها.

وتابع: أنا متأكد أنه لا أحد تحدث معي عن الاستبدال أو عن اللاعبين والقرار كان بيني وبين فريقي والعاملين معي ولكني لم أتلق أي كلمات أو توجيهات.