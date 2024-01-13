تراند اليوم : بالفيديو: "استشاري" يكشف ما هو مرض "داء كرون" ويوضح أكثر الأعضاء إصابة به

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور "عبدالإله المطيردي " استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الأمعاء الالتهابية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، عن داء كرون الذي يٌصيب الجهاز الهضمي وأشهر الأماكن شيوعا إصابة به .

وقال خلال لقاء مع برنامج " صباح السعودية" : إن مرض "داء كرون" يصنف من ضمن أحد الأمراض المناعية التي تٌصيب بطانة الأمعاء ، واسمه جاء بناءا على اسم استشاري الجهاز الهضمي الأمريكي " بريل بيرنارد كرون " عام 1932 .

وتابع: غالبا داء كرون يصيب البطانة الداخلية ومعظم طبقات الأمعاء بالجهاز الهضمي ، وأيضا الأمعاء الدقيقة والغليظة ، مٌشيرا إلى أن أكثر الأماكن شيوعا إصابة بداء كرون هو نهاية الأمعاء الدقيقة وأول الأمعاء الغليظة .

واستطرد: كما أنه يظهر بأعراض مختلفة ويسبب أيضا أعراض مختلفة ، ولكن أسبابه غير ظاهرة في الوقت الحالي .