شكرا لمتابعة خبر عن منح الجنسية السعودية وتصحيح الوضع لـ 5 أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منحت المملكة العربية السعودية الجنسية السعودية لـ 4 أشخاص من مناطق مختلفة ، وتصحيح وضع شخص خامس .

وكان صدر أمرين ساميين و 3 قرارات وزارية بذلك ، حيث أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة حائل بصدور أمر سامي بمنح الجنسية العربية السعودية لكل من “شيماء حمد خليفه البقعاني العقيدي” ، و”مريم حمد خليفه البقعاني العقيدي” ، وفقًا لجريدة «أم القرى» .

وتم الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية لكل من “فاطمة مصلح علي الجود” ، و “عامر بن هلال دعاس الخماعلة” .

كما صدر قرار بتصحيح وضع المدعو “أحمد عيسى حمود أحمد” بموجب المادة «8» من نظام الجنسية العربية السعودية .