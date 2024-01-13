شكرا لمتابعة خبر عن محامية: السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال عقوبة إهمال كبير السن..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المحامية نورة الوندة ، أن المملكة أولت كبار السن حماية فائقة ، وشرعت الأنظمة التي تكفل حقوق كبار السن والمسؤولين عن رعايتهم .

وقالت الوندة خلال مداخلتها مع قناة «الإخبارية» ، : ” حدد نظام حماية كبير السن أن مسؤوليته تقع على أسرته وتسلسل المسؤولية على حسب ما جاء في المادة السادسة من النظام ” .

وأشارت إلى أن عقوبة إهمال كبير السن وعدم الرعاية به تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

كما لفتت إلى إذا ترتب على ذلك الإهمال مخالفة ، فإن المحكمة المختصة هي التي تحدد العقوبة المناسبة للشخص .