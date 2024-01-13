لعبة The flyer العملاقة تشعل الحماس بوندر جاردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش زوار منطقة «وندر جاردن»، إحدى مناطق موسم الرياض، تجربة الحماس مع لعبة «The flyer» العملاقة التي تخطف الأنظار بهويتها البصرية، ويتجمع الزوار حولها؛ بهدف خوض لحظات من المتعة والتشويق.

وتتميز اللعبة بتمكين مرتاديها من مشاهدة المناظر الخلابة لمنطقة «وندر جاردن» من الأعلى، حيث ترتفع اللعبة إلى أكثر من 40 م، وتتسع لـ30 شخصا، وتستمر لنحو دقيقتين من خلال الدوران بالمشاركين بحبال وسرعة مدروسة، لمنحهم شعورا بإحساس الطيران في الهواء الطلق.

وتقع لعبة «The flyer» في منطقة «بلوم» إحدى المناطق الفرعية لـ»وندر جردن»، وتعد من الألعاب التي تشهد ازدحاما من الزوار، ومن التجارب الاحترافية في المنطقة، حيث تستقطب جميع الأعمار من الـ4:00 مساءً حتى 12:00 مساء.

وتعد منطقة «وندر جاردن» أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، وتأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، حيث تتميز بطابعها المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية، إلى جانب احتوائها على أكثر من 70 لعبة وتجربة ومناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية.