جامعة الطائف تنال 3 جوائز دولية بالصيدلة

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- بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جامعة الطائف، ممثلة في كلية الصيدلة، 3 جوائز مرموقة خلال مشاركتها العلمية في معرض ومؤتمر دوفات 2024 الدولي للصيدلة والتكنولوجيا في دورته الـ29 بدبي؛ الذي يجمع قادة الفكر والمهنيين والخبراء في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم، بمشاركة 1300 قطاع عالمي متخصص. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جامعة الطائف، ممثلة في كلية الصيدلة، 3 جوائز مرموقة خلال مشاركتها العلمية في معرض ومؤتمر دوفات 2024 الدولي للصيدلة والتكنولوجيا في دورته الـ29 بدبي؛ الذي يجمع قادة الفكر والمهنيين والخبراء في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم، بمشاركة 1300 قطاع عالمي متخصص. وأوضحت الجامعة أنها اختتمت مشاركتها بـ8 ملصقات علمية، حصلت من خلالها كلية الصيدلة على 3 جوائز، حققت فيها الطالبة ريم الجهني بإشراف الدكتور عبدالله الشهري ووائل خواجي المركز الأول كأفضل «عرض شفهي للملصق العلمي» والطالبة رغد الحارثي بإشراف الدكتور محمد القرني على المركز الثالث كأفضل «جودة ملصق علمي» والطالب فيصل النمري بإشراف الدكتور سمير سلامة على المركز الرابع في «تميز الملصق العلمي».

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