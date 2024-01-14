تراند اليوم : شاهد: أحمد عيد يرد على تصريحات "فينغادا": بها مغالطات ولم يذكر الحقيقة الكاملة

صحيفة الخليج 365: رد مدير المنتخب السعودي السابق أحمد عيد، على التصريحات التي أدلى بها المدرب السابق للأخضر "نيلو فينغادا" خلال الساعات الماضية.

مغالطات

وقال "أحمد عيد" خلال برنامج "في المرمى"، "فوجئت بحديث "فينغادا"، الذي كان به الكثير من المغالطات ويجب أن أذكر الحقيقة كاملة".

خطاب

وأضاف أنه عندما تم تكليفه بإدارة المنتخب في كأس آسيا عام 1996، كان له حديث مع الأمير سلطان بن فهد وأرسل له خطابًا بأن تكون المرجعية سموه ووافق على ذلك.

اجتماع

وتابع: كانت المرجعية لكل ما يدور في المنتخب للأمير سلطان بن فهد، وتحدثت مع "فينغادا" في اجتماع بأن المرجعية للأمير سلطان.

طلب

وأوضح أنه طلب من الأمير سلطان أن يكون هناك لقاء ودي بين اللاعبين والجهاز الإداري والفني في منزل سموه، ووافق الأمير، ووقتها ذهب اللاعبون إلى منزل الأمير.

عمل جماعي

وأشار إلى أنه تم بدء المرحلة المبنية على العمل الجماعي والمشورة والرأي، ووقتها وافق "فينغادا"، وكانت كافة القرارات بالإجماع.

عقوبات

وعلق مدير المنتخب الوطني السابق أنه حدث وتدخلنا في العقوبات التي وقعت على اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تم حل الأمر وقتها من قبل الأمير سلطان بن فهد.

إرغام

الجدير بالذكر، أن المدرب البرتغالي ظهر في تصريحات سابقة له وأوضح سبب إرغامه على الاستعانة بسامي الجابر في مباراة قطر بتصفيات كأس العالم لعام 1998.

كما أشار "فينغاد" إلى أن التعليمات كانت تأتي عن طريق أحمد عيد مدير المنتخب في ذلك الوقت، بأن يدخل سامي الجابر بين شوطي اللقاء بدلًا من عبيد الدوسري وإبراهيم سويد.