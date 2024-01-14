ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 12:50 مساءً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ100، إلى 23968 شهيدًا. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى تجاوز 60582، بينهم أكثر من 6200 جريح بحاجة ماسّة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع التي تعيش حالة انهيار صحي في منظومتها الصحية. واستشهد 127 فلسطينيًا، وأصيب المئات في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 100 على التوالي. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها انتشلت عشرة شهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى. في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق المواد الغذائية والأدوية لنحو نصف مليون فلسطيني، محاصر في شمال قطاع غزة، ويعيش هؤلاء وفق منظمات حقوقية فلسطينية في حالة مجاعة وجفاف منذ أكثر من شهرين.

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