تراند اليوم : شاهد.. مواطنون يتركون أبواب منازلهم ومجالسهم مفتوحة طوال اليوم في حائل

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول، ، قيام أهالي من قرية جبة بمنطقة حائل، بعدم تركيب أبواب لمنازلهم مجالسهم وفتحها على مدار 24، لاستقبال الضيوف.

وأظهر مقطع الفيديو، جميع بيوت المنطقة بدون أبواب على مجالسها، ويتم استقبال الضيوف بالبخور للتطيب، والنار مشتعلة تعبيرًا عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وقال أحد أهالي المنطقة، إنهم تركون مجالسهم بدون أبواب، حتى إذا جاء الضيف دخل إلى المجلس مباشرة، دون انتظار أو السؤال عن صاحب المجلس.

وقام موثق مقطع الفيديو، بعمل جولة بسيارته، بين منازل المنطقة، وظهرت جميعها بدون أبواب، ودخل إلى أحد المجالس ولم يكن صاحبه متواجد.