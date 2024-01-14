انت الان تتابع النيابة العامة: عقوبات صارمة حال مخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدد على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم.

وقالت النيابة العامة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: عقوبات صارمة حال مخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.