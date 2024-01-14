تراند اليوم : بالفيديو .. الزعاق يزف خبرا سارا بشأن موسم الشتاء هذا العام

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس خالد الزعاق أن هذه السنة من السنوات الدافئة والتي تطول فيها فترة الدفء طوال موسم المربعانية والشبط، والسنة الباردة هي السنة التي تطول فيها فترة البرد خلال ذات الموسمين.

وتابع الزعاق: المؤشرات تقول أن هذه السنة من السنوات الدافئة، ولكن قبل 100 سنة في عام 1345 جانا برد شديد استمر البرد لمدة 40 ليلة من منتصف المربعانية لمين انتهى الشبط فسميت سنة البرد.