شكرا لمتابعة خبر عن “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” الراعي الإعلامي للمنتدى السعودي للإعلام ومعرض “فومكس” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المنتدى السعودي للإعلام، انضمام “المجموعة السعودية للأبحاث”، كراع إعلامي، للنسخة الثالثة من المنتدى، ولمعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، الذي يقام على هامشه، وذلك خلال الفترة من 19 – 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.

وتعد المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام وشركاتها التابعة من المشاركين البارزين في المنتدى والمعرض المصاحب له “فومكس” الذي يقام في نسخته الثانية بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية.

وتضم “المجموعة” العديد من الشركات والصحف والقنوات التي تخدم القطاع الإعلامي والصحفي (النشر- التوزيع – الإعلان – الطباعة)، من خلال 35 منصة رائدة من أبرزها: (الشرق الأوسط – عرب نيوز – اقتصاد الشرق مع بلومبرغ – بيلبورد عربية – إندبندنت عربية).

وعبر القنوات الفضائية، والمنصات الرقمية، والمطبوعات، وصناعة الأفلام، تقدّم المجموعة السعودية للأبحاث، محتوى عالي الجودة يصل لأكثر من 172 مليون شخص حول العالم، بـ7 لغات، في أربع قارات.

وتعكس مشاركة المجموعة في المنتدى ومعرض “فومكس” التزامها بدعم وتطوير قطاع الإعلام؛ من خلال تقديم محتوى متميز وملهم وموثوق يحقق تطلعات القراء والمتابعين، بالاعتماد على أدق الأبحاث، لبناء جسور التواصل بين ثقافات العالم، وتعزيز المعرفة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم.