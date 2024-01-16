"الأرصاد": يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والقصيم والرياض والمرتفعات

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل الخليج العربي ومرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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