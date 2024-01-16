السعودية | “منشآت” تنظم لقاءً بالمدينة المنورة غداً للتعريف بالجوانب القانونية لحماية المشروع التجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يُنظّم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين غداً، لقاءً بعنوان “الجوانب القانونية لحماية مشروعك التجاري”.

ويتناول اللقاء الذي يستهدف رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مفهوم الحماية القانونية للمشروع التجاري، وأبرز المخاطر القانونية التي يواجهها، وأدوات الحماية القانونية للمشروع التجاري من المخاطر.