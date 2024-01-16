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السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000)﷼، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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MO Nasa

MO Nasa

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