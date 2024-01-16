السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا لدى عددٍ من الدول الصديقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عددٍ من الدول، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

وحضر من جانب السفراء المعينين حديثاً صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن السفيرة المعيّنة لدى مملكة إسبانيا، والسفير المعيّن لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والسفير المعين لدى جمهورية المجر ماجد بن عبدالعزيز العبدان، والسفير المعيّن لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط، والسفير المعيّن لدى جمهورية أوغندا محمد بن خليل فالوده.

وفي مستهل الاستقبال، هنأ معالي رئيس مجلس الشورى، السفراء المعينين بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، متمنيّاً لهم التوفيق في أداء مهامهم على أكمل وجه، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الصديقة التي عينوا فيها.

من جانبهم، أكد سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين خلال الاستقبال، دور المجلس في توثيق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها المجلس عن طريق لجان الصداقة البرلمانية والزيارات الثنائية المتبادلة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في المحافل البرلمانية؛ ممّا أسهم في تعزيز علاقات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وخلال الاستقبال، أعرب معالي رئيس مجلس الشورى، عن شكره وتقديره للسفير الدكتور غازي بن فيصل بن زقر على ما قدّمه من جهودٍ مباركة خلال مسيرته عضواً في مجلس الشورى، مثمناً تعاونه مع زملائه أعضاء المجلس في لجانه المتخصصة، وفي لجان الصداقة البرلمانية.