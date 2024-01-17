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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات جديدة في اليمن وباكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خيام وحقائب إيوائية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة المنفذ في الجمهورية اليمنية.
كما دشن المركز في مدرسة الرياض الأساسية بمديرية الغيضة في محافظة المهرة أمس حقائب مدرسية تشتمل على مستلزمات الأنشطة الرياضية والترفيهية لتوزيعها في عدد من مدارس المحافظة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وثمّن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر المشاريع الإنسانية المتنوعة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في المحافظة، منوها على وجه الخصوص بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقطاع التعليمي اليمني.
وجرى خلال شهر ديسمبر2023م في محافظة حجة ضخ 3.932.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 42.193.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 298 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 6 حملات للرش الضبابي.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 310.000 لترات من المياه الصالحة للشرب، وضخ 310.000 لترات من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024م.
ويأتي امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا .
كما دشن المركز في مدرسة الرياض الأساسية بمديرية الغيضة في محافظة المهرة أمس حقائب مدرسية تشتمل على مستلزمات الأنشطة الرياضية والترفيهية لتوزيعها في عدد من مدارس المحافظة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وثمّن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر المشاريع الإنسانية المتنوعة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في المحافظة، منوها على وجه الخصوص بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقطاع التعليمي اليمني.
مشروع الإمداد المائيوواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال شهر ديسمبر2023م في محافظة حجة ضخ 3.932.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 42.193.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 298 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 6 حملات للرش الضبابي.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 310.000 لترات من المياه الصالحة للشرب، وضخ 310.000 لترات من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
إقليم السندووزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 2.020 سلة غذائية في منطقة جامشورو بإقليم السند، ومنطقة بيشن بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14.140 فرداً من الفئات الأكثر ضعفا والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024م.
ويأتي امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا .