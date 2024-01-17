"حبات ترمس" كادت أن تقضي عليه.. مجمع الملك فيصل بالطائف ينقذ رضيعًا من الاختناق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 12:44 مساءً

نجح مجمع الملك فيصل الطبي عضو تجمّع الطائف الصحي في إنقاذ حياة رضيع عانى اختناقًا شديدًا كاد أن يُفقده حياته. وقد وصل رضيع إلى طوارئ المجمع يعاني من حالة اختناق شديدة ونقص في معدلات الأكسجين بالدم، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تبيّن وجود أجسام صلبة غريبة في المجرى الهوائي. وعلى الفور، تم تحويل المريض لغرفة العمليات لإجراء عملية عاجلة زاد من صعوبتها ووضع حياة المريض في خطر عمر الرضيع؛ نظرًا لصغر حجم القصبة الهوائية في هذا العمر وسهولة انسدادها بشكل كامل. وتمكّن فريق جراحة الصدر بالمجمع من استخراج الأجسام الصلبة والتي تبين أنها (حبات ترمس) أحدثت انسدادًا بالمجرى الهوائي، وبعد استخراجها عادت معدلات الأكسجين بالدم إلى المعدلات الطبيعية. وبعد الاطمئنان عليه وعودة التنفس للوضع الطبيعي غادر المريض المجمع.

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