شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تقدم تسهيلات للقادمين من سلطنة عُمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تقديمها عدد من التسهيلات لضيوف الرحمن القادمين من سلطنة عُمان، لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، وذلك لمدة عام.

وأكدت الوزارة أن القادمين من عمان يمكنهم إنهاء إجراءات العمرة وزيارة المدينة المنورة، من خلال منصة نسك، حيث ستتيح لهم استخراج التصاريح، وكذلك التأشيرة، وتمديدها لمدة 90 يوم لعام واحد.

وتابعت أنه من ضمن التسهيلات تخفيض قيمة التأمين الشامل الذي كان 87.4 ريال، ليصل إلى 64.8 ريال، كما أوضحت أنه من حق حاملي أي نوع تأشيرة أداء مناسك العمرة.