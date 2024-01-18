وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليَّيْن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 9:33 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية. وناقش الوزيران خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليَّيْن. كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.

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