"الأرصاد" تنبه المدينة المنورة من ضباب خفيف وتدنٍ في الرؤية الأفقية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد أمس من ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.

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