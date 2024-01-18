انت الان تتابع الجبير من دافوس: سنخصب اليورانيوم ونبيعكم النووي كما نبيعكم النفط والغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 7:35 صباحاً

لَقِيَ حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، خلال جلسة حوارية بعنوان: "خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش منتدى دافوس 2024، تداولًا واسعًا خلال الساعات الماضية في جانب حديثه عن بيع السعودية للنووي مستقبلًا. وقال الجبير إن المملكة لديها مخزون كبير من اليورانيوم، وتود استغلاله، ولا تود تلويث بلدان أخرى ببقايا تخصيب اليورانيوم، ولدينا موارد نود الاستفادة منها داخل الأراضي السعودية بموارد سعودية وخبرات سعودية، وليس لدينا أي مشكلة فيما يخص احترام المعايير الدولية، وسنعمل على خلق طاقة نظيفة؛ مما سيساعدنا على التقدم. وأضاف: نحن أكبر مصدر للطاقة حاليًا، ونود في المستقبل أن نبيعكم الطاقة النووية النظيفة، وسنمدكم بالنفط والغاز والطاقة النظيفة.

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