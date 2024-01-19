شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. وزير الاتصالات يناقش تحفيز الاستثمارات بالمملكة مع شركات التقنية والان نبدء بالتفاصيل

استثمارات الذكاء الاصطناعي

معالي@aalswaha يجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة @Qualcomm السيد كريستيان امون، لتعزيز الشراكة وتحفيز الابتكار وإثراء الحلول المبتكرة في تقنيات الشبكات والذكاء الاصطناعي#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/NLpJGGaBa7— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) معالي @aalswaha يجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة @Qualcomm السيد كريستيان امون، لتعزيز الشراكة وتحفيز الابتكار وإثراء الحلول المبتكرة في تقنيات الشبكات والذكاء الاصطناعي#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/NLpJGGaBa7 — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) January 18, 2024

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في دافوس، عدة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات التقنية العالمية لمناقشة توسع مشاريعها التقنية والحلول الابتكارية في المملكة، بهدف تعزيز ريادة المملكة كمركز للتقنية والابتكار في المنطقة.جاءت الاجتماعات ضمن مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث ناقش السواحه، مع رئيس الشؤون العالمية لشركة Meta نيوكلاس كليج، تعزيز الشراكة والفرص الاستثمارية، وتسريع تطبيق أحدث التقنيات وتجارب الميتافيرس ودعم الريادة التقنية والابتكارية للمملكة كأكبر اقتصاد رقمي في المنطقة.كما اجتمع السواحه مع الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm كريستيانو آمون، لمناقشة تعزيز الشراكة وتحفيز الابتكار وإثراء الحلول المبتكرة في تقنيات الشبكات والذكاء الاصطناعي.وفي لقاءٍ آخر، اجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow بيل ماكديرموت، لمناقشة ما تم تحقيقه بين الطرفين في عدد من مشاريع الحوسبة السحابية وحلول البرمجيات والنماذج المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.وشملت الاجتماعات، الرئيس التنفيذي لشركة bhartinews سونيل بهارتي، وتم مناقشة تعزيز الشراكة في مجال البنية الرقمية والربط الفضائي وتوسيع الفرص الاستثمارية لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للربط والتقنية.من جهة أخرى، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الشريك المؤسس لـ Builder.AI ساشين ديف دوجال، وناقشا حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال ريادة الأعمال وبناء نماذج الأعمال المبتكرة لتسريع الوصول إلى الأسواق.