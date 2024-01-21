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السعودية | كأس آسيا.. الأخضر يواجه قرغيزستان في ثاني مبارياته الآسيوية اليوم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يخوض المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام منتخب قرغيزستان اليوم على استاد أحمد بن علي في العاصمةِ القطرية الدوحة، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقد اختتم اللاعبون الحصة التدريبية بإشرافِ المدير ِ الفني روبرتو مانشيني. هذا ويحلّ الأخضرُ في المركز ِ الثاني برصيدِ ثلاثةِ نقاطٍ خلفَ المنتخبِ التايلاندي الذي يملكُ الرصيدَ ذاتــه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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