هكذا انتهت بهم رحلة البحث عن الفقع.. ضبط 5 مواطنين لدخولهم مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 9:56 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة قطع المُسَيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة؛ مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحددة من المركز لدخول أو عبور المناطق المحمية، غرامة تصل إلى (10.000) ﷼، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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