شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل ”المتطوعين“ بتعليم جدة وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بمقر بيت الطالب، فعاليات برنامج ”رشيد الممارسين“، والذي يأتي بالشراكة بين ‫وزارة التعليم‬ والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.ويهدف البرنامج الذي ينفذه قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بتعليم جدة إلى تأهيل المتدربين والمتدربات من العاملين والعاملات في المجال التطوعي بمدارس المرحلة الثانوية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع المدرسي، حيث سيتم تزويدهم على مدى أربعة أيام تدريبية بالمعارف والمهارات لاستخدام الأدوات اللازمة للقيام بإدارة التطوع المدرسي.وأكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، خلال زيارتها لقاعة التدريب على البرنامج، أن التطوع من المقومات الرئيسية لصناعة الإنسان الإيجابي، حيث يتوجّب على المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوعي وترسيخ أهميته لدى المجتمع بشكل عام والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بوصول أعداد المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع ومتطوعة.وأشادت بالبرنامج الذي يأتي ضمن شراكة نوعية بين وزارة التعليم‬ والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، راجية للمتدربين والمتدربات التوفيق في برنامجهم التدريبي والعمل على استدامة ونشر ثقافة العمل التطوعي.