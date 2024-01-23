تراند اليوم : ‏⁧مجلس الوزراء‬⁩ يوافق على اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية" .. والكشف عن أهدافه

صحيفة الخليج 365: ‏⁧اعتمد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، التصنيف الوطني الموحد للجرائم "للأغراض الإحصائية".

ويوحد التصنيف أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة العربية السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية.

أهداف التصنيف