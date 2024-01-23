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تراند اليوم : ‏⁧مجلس الوزراء‬⁩ يوافق على اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية" .. والكشف عن أهدافه

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صحيفة الخليج 365: ‏⁧اعتمد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، التصنيف الوطني الموحد للجرائم "للأغراض الإحصائية".

ويوحد التصنيف أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة العربية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية.

أهداف التصنيف

ويهدف التصنيف إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.

كما يدعم التصنيف جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية، ويتمتع التصنيف أيضا بالمرونة التي تمكنه من مواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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