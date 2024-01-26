السعودية | تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة بالصياهد.

وعند وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى عضو مجلس إدارة نادي الإبل فواز المحرج، كلمة نيابة عن رئيس مجلس إدارة النادي، ثمن فيها رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفل ختام المهرجان في نسخته الثامنة، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على حضوره وتشريفه الحفل.

وقال: نشرف اليوم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كما نسعد بحضوركم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة تحت شعار: (عز لأهلها).

وأضاف: قامت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل – حفظهما الله – بدعم قطاع الإبل بإنشاء مؤسسات ومبادرات وبرامج ومهرجانات ينافس بعضها بعضاً في خدمة هذا الإرث التراثي والثقافي العريق؛ بدأت بتأسيس نادي الإبل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجانات الخليج 365 للإبل، والمنظمة الدولية للإبل، ومنظومة اقتصاديات الإبل، وتسجيل الإبل في التراث العالمي.

عقب ذلك ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، ثم قُدمت فقرة شعبية بعنوان (الهوبال).

تلا ذلك، عرض الإبل الفائزة في المهرجان، وشاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور عرضاً مرئياً حول المهرجان، وقدمت فقرة شعبية تحاكي طبع الإبل.

ثم تشرف ملاك الإبل الفائزة بتسلم جوائز المراكز الفائزة في جميع الألوان وفئات الجائزة من سمو الأمير فيصل بن بندر.

وفي ختام الحفل شاهد سموه، الإبل الفرديات الفائزة بجوائز المهرجان للفرديات من مختلف الألوان.