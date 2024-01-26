السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا في مديرية المكلا بحضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، نشاطي توفير الحقيبة المدرسية وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية، بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا في اليمن، حيث جرى توزيع 76 حقيبة مدرسية في ساحل حضرموت، وتسليم الكفالات النقدية لـ 76 مستفيدًا من الأيتام.‏

‎ وأكد وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني أهمية هذا المشروع للأيتام، كونه يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتشجيعهم على المضي في العملية التعليمية، مشيدًا بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإنسانية في اليمن.

يذكر أن المشروع يهدف إلى دعم فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصاديًا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية، يستفيد منه 1.300 يتيم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للاهتمام بشريح الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.