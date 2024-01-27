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أمانة المدينة تواصل أعمال النظافة العامة وصيانة الأنفاق والجسور

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة.
حيث قامت خلال الشهر الجاري بصيانة 12 جسرًا للمشاة و5 أنفاق رئيسية، إلى جانب تنظيف وصيانة 7 مضخات سحب مياه وتنظيف 250 غرفة تصريف. جهود فرقنا الميدانية لصيانة
الأنفاق وجسور المشاة في
⁧This is a Twitter Status⁩. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)

جولات نظافة ميدانية

في أعمال النظافة العامة قامت فرق الأمانة بـ 1,118 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم 6,415 موقعًا باستخدام 31,557 لتر من المطهرات والمبيدات.
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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