شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تواصل أعمال النظافة العامة وصيانة الأنفاق والجسور والان نبدء بالتفاصيل

#المدينة_أمانة⁩ |

جهود فرقنا الميدانية لصيانة

الأنفاق وجسور المشاة في

⁧#المدينة_المنورة⁩. pic.twitter.com/7YyRYO8jIZ — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 26, 2024

جولات نظافة ميدانية

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة.حيث قامت خلال الشهر الجاري بصيانة 12 جسرًا للمشاة و5 أنفاق رئيسية، إلى جانب تنظيف وصيانة 7 مضخات سحب مياه وتنظيف 250 غرفة تصريف. جهود فرقنا الميدانية لصيانةالأنفاق وجسور المشاة في⁧This is a Twitter Status⁩. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)في أعمال النظافة العامة قامت فرق الأمانة بـ 1,118 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم 6,415 موقعًا باستخدام 31,557 لتر من المطهرات والمبيدات.يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.