شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تواصل أعمال النظافة العامة وصيانة الأنفاق والجسور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة.
حيث قامت خلال الشهر الجاري بصيانة 12 جسرًا للمشاة و5 أنفاق رئيسية، إلى جانب تنظيف وصيانة 7 مضخات سحب مياه وتنظيف 250 غرفة تصريف. جهود فرقنا الميدانية لصيانة
الأنفاق وجسور المشاة في
This is a Twitter Status. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
حيث قامت خلال الشهر الجاري بصيانة 12 جسرًا للمشاة و5 أنفاق رئيسية، إلى جانب تنظيف وصيانة 7 مضخات سحب مياه وتنظيف 250 غرفة تصريف. جهود فرقنا الميدانية لصيانة
الأنفاق وجسور المشاة في
This is a Twitter Status. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#المدينة_أمانة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 26, 2024
جهود فرقنا الميدانية لصيانة
الأنفاق وجسور المشاة في
#المدينة_المنورة. pic.twitter.com/7YyRYO8jIZ
جولات نظافة ميدانيةفي أعمال النظافة العامة قامت فرق الأمانة بـ 1,118 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم 6,415 موقعًا باستخدام 31,557 لتر من المطهرات والمبيدات.
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.