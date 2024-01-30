"أرامكو" تتلقى توجيهاً بالمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يومياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 5:54 صباحاً

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يومياً. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدَّد من قِبل الدولة، وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الآخر 1439هـ؛ الموافق 20 ديسمبر 2017. وبيّنت الشركة أنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.

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