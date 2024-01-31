انت الان تتابع لتوثيق مخرجاتها الفنية .."المساحة الجيولوجية" تطلق نشرتها العلمية الشهرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 6:53 مساءً

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم نشرتها العلمية بهدف نشر وتوثيق أبرز مخرجاتها الفنية والأبحاث المتخصصة في مجال الجيولوجيا. وصرّح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل بأن هذه الخطوة الشهرية تأتي في إطار جهود الهيئة للتواصل وتبادل المعرفة والمعلومات الجيولوجية مع المجتمع العلمي وإثراء معلومات المهتمين بالمجال الجيولوجي. وأكد "أبا الخيل" أن هذه النشرة تسلط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات الفنية التي تقوم بها الهيئة بهدف تعزيز فهم العلوم الجيولوجية بالإضافة إلى المساهمة في تطور القطاع التعديني في المملكة وستكون متاحة بإذن الله عبر منصات الهيئة الرسمية.

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