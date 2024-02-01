انت الان تتابع "موجة برد" تستمر أسبوعاً.. "الحصيني": طويلة ومتعبة والهطولات جانبها الإيجابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع موجة برد شبه قوية أصلها قطبي تستمر من خمسة أيام إلى أسبوع من نهاية هذا الأسبوع على معظم مناطق المملكة والخليج.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "انخفاض ملموس في درجات الحرارة؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من واحد تحت الصفر إلى أربع درجات مئوية، والعظمى من 10 إلى 17 درجة مئوية، والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتراوح الحرارة الصغرى من اثنين فوق الصفر إلى 8 درجات مئوية والعظمى تتراوح بين 12 إلى 18، مشيراً إلى أن هذا "يعني البرد في الليل وفي النهار في بعض الأيام على ما الخليج 365".

وأضاف: "الشرقية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من 4 إلى 12، والكبرى تتراوح بين 14 و22 درجة مئوية، وسواحل البحر الأحمر الوسطى والشمالية تتراوح الصغرى بين 10 و20، والعظمى تتراوح بين 21 و30".

وعن الرياح، قال: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق في بعض الأيام، وسواحل البحر الأحمر الجنوبية التأثير ضعيف"، وتابع: "الموجة جافة وطويلة، ومعلوم أن الهواء البارد والجاف متعب للإنسان والحيوان والنبات، انتبهوا منه البسوا ولبسوا عيالكم".