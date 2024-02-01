انت الان تتابع محافظ ⁧الليث⁩ يؤدي ⁧"صلاة الاستسقاء"⁩ في الجامع الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في الجامع الكبير بالمحافظة.

وأمَّ المصلين الشيخ أحمد السلمي؛ الذي عدد في خطبته النعم الكثيرة التي منّ الله -عز وجل-، بها على عباده ويستوجب بها شكره، بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من دعاء وصلاة وصيام وزكاة.

كما حثّ الجميع بتقوى الله -عزّ وجلّ- وكثرة الاستغفار، والرجوع إليه بالتوبة النصوح، والإلحاح بالدعاء والطلب من الله، لقوله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».

وذكّر "السلمي"، الجميع بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بقلب الرداء بعد الصلاة، والإكثار من الاستغفار، والدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله- عزّ وجلّ.