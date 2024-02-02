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شكرا لقرائتكم خبر عن "فرسان التعليم".. مسابقة تنافسية ثقافية وطنية بين طلاب وطالبات المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشارك 64 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة، يمثلون 16 إدارة تعليمية، في برنامج "فرسان التعليم" في موسمه الثاني، والذي يختتم موسمه يوم الاثنين القادم بين فرسان تعليم جدة وفرسان تعليم الطائف، وسيتم بثه مباشر عبر شاشة قنوات عين.
وقال المشرف العام على قنوات عين حامد الغامدي لـ"اليوم": "أن برنامج "فرسان التعليم" في موسمه الثاني قائم على رؤية السعودية 2030 ومشاريعها وبرامجها، مما يسهم في تنمية الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات، كما يهدف لخلق تنافس ثقافي تربوي بينهم".
مشيراً إلى أن البرنامج ساهم في اكتشاف المواهب والمهارات لطلاب وطالبات المملكة في مجالات مختلفة، وساعد على تكوين ترابط تراثي بين الطلبة المتسابقين القادمين من مختلف مناطق المملكة من خلال التعرف على ثقافة كل منطقة.
والجدير بالذكر، أن الموسم الثاني من البرنامج مكون من 15 حلقة تلفزيونية ويشمل 4 جولات تنافسية في كل حلقة بإجمالي 510 سؤال.
ويشارك فيه 64 طالباً وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية يتنافسون على لقب الموسم الثاني من "فرسان التعليم" في تنافسية تعليمية ثقافية وطنية تعد الأولى من نوعها في المملكة، والذي يعتمد على نظام خروج المغلوب وتأهل الفائز.
وقال المشرف العام على قنوات عين حامد الغامدي لـ"اليوم": "أن برنامج "فرسان التعليم" في موسمه الثاني قائم على رؤية السعودية 2030 ومشاريعها وبرامجها، مما يسهم في تنمية الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات، كما يهدف لخلق تنافس ثقافي تربوي بينهم".
حامد الغامدي
توسيع المارك وتنمية القدراتوأوضح "الغامدي" أن فرسان التعليم يركز في جولاته الأربعة على مجموعة من المعارف التي توسع مدارك المتسابقين وتنمي قدراتهم وتخلق لديهم مهارة التعلم والتي سترفع من نواتج تعلمهم، ويحفزهم للمشاركة في مختلف المحافل العلمية والثقافية محلياً وعالمياً.
مشيراً إلى أن البرنامج ساهم في اكتشاف المواهب والمهارات لطلاب وطالبات المملكة في مجالات مختلفة، وساعد على تكوين ترابط تراثي بين الطلبة المتسابقين القادمين من مختلف مناطق المملكة من خلال التعرف على ثقافة كل منطقة.
نهائي الموسم الثاني من "فرسان التعليم"جاء ذلك على خلفية الإعلان عن موعد إقامة نهائي الموسم الثاني من برنامج "فرسان التعليم" والذي سيقام الاثنين المقبل بين فرسان تعليم جدة وفرسان تعليم الطائف في بث مباشر عبر شاشة قنوات عين.
والجدير بالذكر، أن الموسم الثاني من البرنامج مكون من 15 حلقة تلفزيونية ويشمل 4 جولات تنافسية في كل حلقة بإجمالي 510 سؤال.
ويشارك فيه 64 طالباً وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية يتنافسون على لقب الموسم الثاني من "فرسان التعليم" في تنافسية تعليمية ثقافية وطنية تعد الأولى من نوعها في المملكة، والذي يعتمد على نظام خروج المغلوب وتأهل الفائز.