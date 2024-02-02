جازان.. "الدفاع المدني" ينقذ مخالفًا سقط من منطقة جبلية

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محمد بن مسعود - الدمام - أنقذ الدفاعُ المدني في جازان مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سقط من منطقة جبلية.

وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.

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