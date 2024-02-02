انت الان تتابع الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة فريق نيزينيا نوفغوردو الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 7:24 مساءً

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء غداً السبت معسكره التحضيري المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بمواجهة فريق نيزينيا نوفغوردو الروسي، حيث تغادر بعدها بعثة الفريق إلى السعودية. وقد أنهى الفريق تحضيراته الميدانية للمواجهة الودية الرابعة، بحصة تدريبية مساء اليوم الجمعة على ملعب مركز 321 الرياضي مقر تدريبات الفريق، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش. الحصة التدريبية اشتملت على تمارين لياقية وتكنيكية تبعها محطات فنية متعددة، واختتمت بمناورة تضمنت الأسلوب التكتيكي لمواجهة الغد.

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة فريق نيزينيا نوفغوردو الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.