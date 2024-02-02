تراند اليوم : بالفيديو..الفهيد يكشف الفرق بين جمهور الهلال وجمهور النصر .. ويعلق على قصة جهزوا البشوت!

صحيفة الخليج 365 : ظهر الإعلامي "أحمد الفهيد" في لقاء متلفز عبر بودكاست "على بياض" وكشف فيه القصة الكاملة لجملة "جهزوا البشوت" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وسط سخرية كبيرة من الجمهور.

حيث انتشرت هذه الجملة بعد تأكيد الفهيد لانضمام "ليونيل ميسي" لصفوف الهلال بعد أن أخبره مسؤول التفاوض في هذه الصفقة مما ساهم في انتشار هذه الجملة على نحو واسع وتصدرها "للتريند" لفترة كبيرة حتى أن هذا المسؤل تحدث معه ولأنه على إفشاء هذا السر وبما أن هذه الصفقة لم تحدث رغم تأكده من تمامها فقد انهالت عليه العديد من العبارات الساخرة من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي ولم يهتم بهذا.

وعلى صعيد آخر قارن "الفهيد" بين جمهوري النصر والهلال بشكل عام، حيث وصف النصر بالعملاق وبأنه فريق بطولات وجمهوره هو جمهور "الشمس" الذي لا استطيع الغاء تأثيره أو التقليل منه حيث يمثل جيش عظيم لناديه، أما عن الهلال فهو يعشق هذا النادي رغم أن جمهوره قاموا بحملة ضده بسبب آراءه عن البرتغالي " جورجي جيسوس" مدرب نادي الهلال.

واختتم "الفهيد" كلامه بأنه " في الغالب الجمهور لا يريد منك أن تقول رأيك بل يريد أن اقول رأيه وهو لا يجيد غير قول رأيه هو، وبأن جميع ما يقوله هو رأيه الخاصرة ما يريده هو ألا يتعامل أي شخص مع رأيه بأنه مؤامرة أو تخطيط أو ما شابه.