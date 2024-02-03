السعودية | هيئة “كفاءة الإنفاق” تبرز دورها الإستراتيجي وشراكتها مع الجهات الحكومية خلال معرض الدفاع العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في الفترة 04 – 08 فبراير الجاري في الرياض.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تعكس دورها وتوجهها الإستراتيجي وشراكتها مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية، ومنها القطاع الدفاعي والأمني لتحقيق المستهدفات الوطنية، كما أن الهيئة أعدت جناحاً يستعرض الجهود والإنجازات التي تحققت في مجالات تعزيز كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات الممولة من الميزانية العامة للدولة.

وتعزز الهيئة شراكتها مع الجهات الحكومية خلال فترة المعرض عبر توقيع مذكرات تفاهم وتعاون تتعلق بفرص رفع كفاءة الإنفاق في القطاع الأمني والعسكري، كما يشارك مسؤولو الهيئة في الفعاليات والندوات التي تقام في المعرض، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية، فضلًا عن إجابة زوار المعرض عن جميع الاستفسارات المتعلقة باختصاصات وأهداف الهيئة.

يذكر أنَّ هيئةَ كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تهدفُ إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة.