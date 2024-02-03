السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.000 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 16.677 فردا ، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.